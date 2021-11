“A gennaio ci sarà poco”: un mese fa aveva detto di aspettarsi scelte coraggiose, ecco perché non ha cambiato idea

“Il mercato di gennaio? Non ci penso, meglio non parlarne troppo. Il gruppo è questo, è valido, mi piace, penso che ci sarà anche poco”. Non si aspetta molto dalla sessione invernale, Ivan Juric. Quello di ieri in conferenza stampa potrebbe essere stato un modo per sviare il discorso nelle settimane future o per mettere meno pressione alla dirigenza. Un mese fa, era la vigilia della sfida col Milan, così l’allenatore parlava in riferimento a gennaio: “Il mercato estivo lo abbiamo fatto con poco coraggio, quello di gennaio, dovrà essere fatto con molto più coraggio. Penso che il mercato di gennaio potrà essere una grande occasione per il Toro“.

A gennaio 2021 gli arrivi di Mandragora e Sanabria

Non è detto che Juric abbia cambiato idea: l’aver sottolineato ieri come quel tipo di sessione non offra molto (“ci sarà poco”) non va in contraddizione con le frasi di qualche settimana fa. Al contrario il coraggio di cui parlava Juric potrebbe riferirsi proprio alla necessità di compiere qualche scelta decisa, di non accontentarsi delle briciole che il mercato di gennaio riserva ma di portare a termine operazioni importanti. Un anno fa a gennaio il Toro – in ben altra situazione, è evidente – aveva chiuso l’operazione Mandragora e l’operazione Sanabria. Non due rattoppi, non due acquisti da qualche mese e via, ma giocatori dai quali ripartire anche l’anno successivo.

Esuberi ma non solo

La consapevolezza delle qualità della sua squadra (“è un gruppo valido, mi piace”) va proprio in questa direzione: è un Torino a cui servono innesti di livello, eventualmente, per provare a fare quel salto di qualità che la piazza si attende. Senza dimenticare gli esuberi, da cedere: ma non è quella di certo la mossa coraggiosa che Juric si aspetta.