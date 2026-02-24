Lo staff che, insieme a D’Aversa, dovrà risollevare il Torino da qui fino a fine stagione sarà composto da qualche profilo già noto

Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino e nella giornata di oggi i giocatori granata hanno già svolto il loro primo allenamento agli ordini dell’ex tecnico dell’Empoli. Durante questa e breve e intensa avventura, Il tecnico sarà accompagnato dal suo vice Salvatore Sullo, che conosce molto bene l’ambiente granata, fù infatti il vice di Ventura tra il 2011 e il 2016. Insieme a lui Marco Piccioni, collaboratore tecnico con il quale ha già lavorato a Empoli, è stato anche al Pisa, alla Sampdoria e al Parma. il preparatore dei portieri sarà Luigi Turci, ex portiere che ha figurato come preparatore anche alla Cremonese, Sampdoria e Milan, oltre che lavorare con D’Aversa a Empoli come tutti i precedenti. Il preparatore atletico sarà Danilo Massi. Affiancato allo staff di D’Aversa, come di consueto, ci sarà quello di base del Toro presente da diverse stagioni: composto dai preparatori atletici Enrico Busolin e Paolo Solustri, il match analyst Mattia Bastianelli e il preparatore dei portieri Fabio Ronzani.

Marco Piccioni e Luigi Turci, due ex giocatori per la panchina granata

I due componenti dello staff di Roberto D’Aversa che, da qui a fine campionato, saranno chiamati a un compito molto delicato come quello della salvezza, hanno avuto diverse esperienze da collaboratori nel campionato italiano. Marco Piccioni, che da giocatore ha giocato la serie B con il Sassuolo, ha avuto un passato come vice allenatore nel Pisa per poi passare al Parma nelle vesti di Match Analyst. Successivamente è diventare collaboratore tecnico alla Sampdoria, Empoli e ora del Torino. Luigi Turci è stato un portiere, tra le altre, di Udinese e Sampdoria prima di diventare preparatore dei portieri al Prtogruaro-Summaga. Successivamente lavorò alla Sampdoria e al Milan prima di unirsi all’Empoli con D’Aversa, che lo accompagnerà in questa nuova avventura granata. Tra i collaboratori che si è portato dietro per la sua esperienza in granata, D’Aversa ha deciso di puntare nuovamente su Danilo Massi, che ricoprirà l’incarico di preparatore atletico, ruolo che ha già avuto nelle sue precedenti esperienze all’Empoli, al Lecce, alla Sampdoria, al Parma, alla Cremonese, al Virtus Lanciano e all’Atletico Roma giovanili, dove ha intrapreso la sua carriera nel 2009.

Lo staff di D’Aversa al Torino

Ecco l’elenco completo di tutto lo staff che lavorerà con il tecnico D’Aversa:

Allenatore in seconda: Salvatore Sullo

Collaboratore Tecnico: Marco Piccioni

Preparatore Atletico: Danilo Massi

Preparatore Atletico: Enrico Busolin

Preparatore Atletico Responsabile Recupero infortunati: Paolo Solustri

Responsabile Preparatore dei Portieri: Luigi Turci

Preparatore dei Portieri: Fabio Ronzani

Match Analyst: Mattia Bastianelli