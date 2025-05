I granata aspettano il fischio degli ultimi 90 minuti per potersi lasciare alle spalle il campionato e pensare alla prossima annata

Dopo l’inizio promettente della seconda metà di stagione, il Torino ha dovuto fronteggiare le fatiche derivate dagli sforzi del campionato che hanno compromesso il rendimento delle ultime partite. Contro la Roma la squadra di Vanoli scenderà per l’ultima volta davanti ai suoi tifosi, una compagine ancora in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino non sarà uno degli avversari più difficili da affrontare, visto il recente periodo altalenante di risultati la squadra di Ranieri si presenta come favorita, ma il Torino seppur senza nessun obiettivo da raggiungere tenterà di scendere in campo al massimo della concentrazione per regalare un dispiacere alla Roma e una buona prestazione ai propri tifosi che hanno sostenuto la squadra nel corso della stagione.

La prima stagione al Torino

La prima stagione di Vanoli è iniziata sotto i riflettori, con i successi delle prime giornate che avevano portato il Torino nelle posizioni più alte della classifica, tuttavia gli infortuni nel corso della stagione si sono rivelati decisivi per ridimensionare gli obbiettivi della squadra granata. Dopo aver ottenuto la matematica salvezza in Serie A, il Torino sembra aver tirato i remi in barca, come le ultime deludenti prestazioni dimostrano.

Un difficile finale

Negli ultimi 8 incontri la squadra granata ha collezionato una sola vittoria contro l’Udinese e contro la Roma scenderà in campo sapendo di terminare il campionato con l’11° o 12° piazzamento in classifica. Comunque vada sarà la peggiore dall’annata 2020/2021, quando il Torino ha rischiato la retrocessione salvandosi nelle ultime giornate dopo l’arrivo del tecnico Nicola che a gennaio si era preso sulle spalle la squadra precedentemente allenata da Giampaolo. Sotto la gestione Juric non era infatti mai sceso sotto al decimo posto. Un dato, questo, che dovrebbe far riflettere sia Cairo che Vagnati, sull’operato di questa stagione.