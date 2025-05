Nell’ultima giornata di campionato si sfidano due dei migliori portieri dell’intero campionato: da un lato Milinkovic, dall’altro Svilar

Una sola gara ancora da giocare, poi sarà tempo di “vacanze”. Se meritate o no saranno i tifosi a deciderlo, ma intanto l’obiettivo del Torino è quello di chiudere con il sorriso la stagione. Sarà però tutt’altro che semplice, perché domani all’Olimpico si presenterà una Roma che fin qui ha avuto un rendimento da prima della classe e che vuole vincere a tutti i costi per provare a strappare la qualificazione in Champions League alla Juventus. Si può immaginare una partita sin da subito all’attacco da parte dei giallorossi, motivo per cui a Vanoli servirà un grande Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, inoltre, avrà l’opportunità di mettersi a confronto con il collega che gli ha “scippato” il premio di miglior numero 1 del campionato: Svilar.

Numeri 1 a confronto

Al termine delle partite del venerdì la Lega Serie A ha reso noti i nomi dei vincitori dei premi individuali di questa stagione: c’era tanta attenzione riguardo il riconoscimento di miglior portiere, che alla fine è andato all’estremo difensore della Roma e non a Milinkovic-Savic. Ecco allora che domani Vanja vorrà mettersi in mostra, con l’obiettivo di dimostrare a chi di dovere di essersi sbagliati. Resta il fatto che all’Olimpico Grande Torino si sfideranno due dei migliori portieri di questo campionato, con numeri tanto simili quanto incredibili. Basti pensare che in tutte le partite giocate i due hanno messo insieme più di 100 parate a testa, per una percentuale di salvataggi che va oltre il 75%. 10 porte inviolate inoltre per il serbo, mentre ha addirittura fatto meglio Svilar, toccando quota 15. Due veri e propri muri, che più volte nel corso della stagione hanno salvato le loro squadre: domani sarà l’occasione per far vedere a tutti chi davvero meritava il premio di miglior numero 1.