Il presidente ha scaricato sull’allenatore le colpe per una stagione deludente: entro fine mese arriverà la decisione finale

Vanoli sarà l’allenatore del Torino anche nella prossima stagione? Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Urbano Cairo è questa la domanda che si stanno ora ponendo i tifosi granata. “Mi aspettavo molto di più, sono deluso da Vanoli. Ora faremo tutte le valutazioni del caso”, ha commentato il presidente. Le valutazioni verranno fatte rapidamente, o almeno questa è l’intenzione del massimo dirigente granata.

Oggi Vanoli saluta la squadra

Nonostante il campionato sia finito, né Vanoli, né i calciatori, sono già partiti per le vacanze, questa infatti mattina squadra e tecnico si ritroveranno al Filadelfia per i saluti di fine anno: il tecnico si presenterà al centro di allenamento consapevole che, dopo solo un anno dal suo arrivo, la sua avventura al Torino potrebbe essere già giunta al capolinea. D’altronde le parole di Cairo pesano come macigni.

Cosa si diranno Cairo e Vanoli

Tutto si deciderà nell’appuntamento con Cairo previsto in settimana: l’incontro verrà fissato a breve e sarà decisivo per il futuro del tecnico che ieri ha appresa in conferenza stampa le parole del presidente. Il patron negli scorsi giorni aveva già espresso il proprio malcontento ma nulla che lasciasse presagire contorni simili a quelli che si sono delineati nella serata di ieri: lo stesso Vanoli, anche alla vigilia della partita contro la Roma, si era detto sicuro circa la sua permanenza al Torino nella prossima stagione. Ora lo strappo venutosi a creare dopo le dichiarazioni di Cairo sembra essere molto difficile da ricucire: lo si saprà con certezza nei prossimi giorni, al termine di quell’incontro in cui Cairo chiederà spiegazioni a Vanoli del rendimento della squadra negli ultimi due mesi ma, soprattutto, di certe dichiarazioni rilasciate che non sono affatto piaciute al presidente.

Per quel che riguarda il tecnico, ieri a caldo ha dato la disponibilità a rimanere e proseguire il progetto, bisognerà però capire quali saranno le intenzioni di Cairo.