Ancora una volta il Toro è finito a metà classifica: una situazione ormai consueta, tanto da esser stata definita “zona Cairo”

Un’altra stagione è andata al termine, e a chiudere le porte ci ha pensato Urbano Cairo con delle parole di stizza nei confronti di Vanoli e di quanto visto nelle ultime settimane. Il presidente si è detto deluso per i risultati raggiunti dall’allenatore, che ha concluso il campionato all’11° posto in classifica, ma la situazione è tanto diversa dagli anni passati? La risposta è ovviamente no, perché ancora una volta i granata si sono confermati in “zona Cairo“, terminando l’annata a cavallo tra la parte sinistra e quella destra della classifica. Questa volta, però, tutto ha fatto più rumore.

Il confronto con il passato

È l’ottava volta negli ultimi 11 anni che il Torino si trova posizionato a metà classifica al termine del campionato di Serie A, e solo una volta è riuscito a spingersi oltre, arrivando 7°. Questo dunque fa notare come la situazione attuale sia pressoché identica a quella delle ultime stagioni, motivo per cui sorgono grosse perplessità attorno alle dichiarazioni del presidente verso Vanoli. Ma andiamo nel dettaglio: forse a Cairo non è andato giù il fatto di aver fatto peggio di Juric? Chissà, ma comunque il tecnico croato non era andato oltre il 9° posto nelle tre stagioni in Piemonte. Addirittura molto più giù erano finiti Nicola e Longo, rispettivamente 17° e 16°, mentre dal 2014 al 2018 è sempre stato rispettato l'”obiettivo” metà classifica: Ventura, Mihajlovic e Mazzarri, infatti, sono sempre arrivati tra il 9° e il 12° posto in classifica. Ma allora da cosa nasce la delusione del presidente Cairo verso Vanoli? Sicuramente bisogna andare oltre l’aspetto sportivo per poter analizzare meglio, ma tutto questo sarà più chiaro dopo il summit di mercoledì, in cui saranno chiare le idee per il futuro.

I piazzamenti degli ultimi anni

2024/25 – 11° posto in classifica

2023/24 – 9° posto

2022/23 – 10° posto

2021/22 – 10° posto

2020/21 – 17° posto

2019/20 – 16° posto

2018/19 – 7° posto

2017/18 – 9° posto

2016/17 – 9° posto

2015/16 – 12° posto

2014/15 – 9° posto