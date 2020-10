Torino, crolla il valore della rosa: 70 milioni in meno rispetto al 2019 - Toro.it

Il parco giocatori del Torino ora vale il 30% in meno rispetto a un anno fa, 162 milioni in totale: nessuno ha perso più valore in Serie A

Dopo il calciomercato, è il momento di tirare le somme. Lo ha fatto, come di consueto, il noto sito Transfermarkt, che rileva periodicamente i valori delle rose di tutti i club di Serie A. Il Torino costruito da Giampaolo, Vagnati e Cairo vale 161,90 milioni e si pone al decimo posto tra i club della massima serie. Una cifra inferiore del 30%, rispetto a quella di un anno fa. Dopo la sessione estiva, infatti, il Toro valeva 230,93 milioni di euro, 69 in più rispetto a oggi. Pesavano l’arrivo di Verdi, la conferma di tutti i big, ma anche l’alta valutazione dei cartellini dopo l’annata d’oro di Mazzarri, culminata con la qualificazione in Europa League.

Il crollo del Toro e i valori della Serie A 2020/21

Un anno dopo, il parco giocatori del Torino non è mutato granché nei nomi, ha implementato Rodriguez, Linetty, Vojvoda, Murru, Gojak e Bonazzoli ma è comunque calato nei valori assoluti. Perché molti calciatori hanno pagato la scorsa annata, disastrosa dal punto di vista dei risultati e del rendimento. Una nota, non trascurabile: il Toro è la squadra che si è svalutata di più tra tutte quelle del campionato italiano.

Per ciò che riguarda, in generale, la Serie A 2020/21, guarda tutti dall’alto la Juventus, tallonata dall’Inter. Mentre in fondo alla classifica dei valori delle rose ci sono le neopromosse Crotone, Benevento e Spezia. Di seguito la graduatoria completa. Tra parentesi la variazione percentuale rispetto allo stesso dato calcolato il 1° ottobre 2019.

Juventus 690,20 milioni (-20,1%)

Inter 685,10 milioni (+27,8%)

Napoli 593,98 milioni (-5,1%)

Milan 409,90 milioni (-19.8%)

Atalanta 372,95 milioni (+47,9%)

Lazio 365,70 milioni (+25,6%)

Roma 338,65 milioni (-17,9%)

Fiorentina 242,70 milioni (-3,3%)

Sassuolo 195,00 milioni (+22,9%)

Torino 161,90 milioni (-29,9%)

Udinese 156,88 milioni (+6,4%)

Cagliari 154,78 milioni (-8,7%)

Bologna 138,00 milioni (+44,1%)

Sampdoria 112,45 milioni (-27,4%)

Verona 109,05 milioni (+128,1%)

Parma 107,88 milioni (+24,2%)

Genoa 100,25 milioni (-27,1%)

Spezia 46,95 milioni (+182,4%)

Benevento 44,56 milioni (129,4%)

Crotone 40,95 milioni (+136%)