Millico, niente prestito: ora rischia un'altra stagione ai margini - Toro.it

Il Torino lo ha tenuto, nel corso dell’ultimo calciomercato. Ma Vincenzo Millico dovrà conquistarsi ogni minuto in campo. La situazione

“Millico lo stimiamo, vogliamo che resti con noi”. Non era una frase di circostanza, quella di Davide Vagnati, che prima della partita contro l’Atalanta – lo scorso 26 settembre – stabiliva proprio nell’attacco la priorità del calciomercato del Torino. Alla fine, i granata hanno inserito Gojak e Bonazzoli, il secondo dei quali si pone in diretta concorrenza con l’ex Primavera, che non si è mosso dalla Mole nonostante qualche richiesta. A fare, sommariamente, i conti delle gerarchie, il 22 è ora la quarta punta dietro a Belotti, Zaza e appunto l’ex Sampdoria. Una montagna da scalare.

L’attaccante deve dimostrare di valere la Serie A

Millico è reduce da una stagione ai margini della rosa prima di Mazzarri e poi di Longo. Trecento minuti in tutto, derivanti da sedici spezzoni, mai una partita da titolare. Troppo poco, per chi nel febbraio 2019 esordiva in Serie A da capocannoniere del campionato Primavera e con l’etichetta di grande promessa della leva 2000, per questo spesso citato accanto a due come Kulusevski e Vlahovic. Che ora possono vantare ben altro curriculum.

L’estroso esterno d’attacco fu a un passo dal Chievo, l’estate scorsa. A gennaio 2020 venne confermato da Cairo, poi fu protagonista di un acceso battibecco con Longo e terminò in tribuna la sua annata. Ora si è messo a disposizione di Giampaolo, che lo stima. Il tecnico lo vede pronto a giostrare da seconda punta – più di Edera, per intenderci -, ma con l’arrivo di Bonazzoli, le sue possibilità di impiego si riducono ulteriormente.

Insomma, il Toro e il ragazzo hanno rischiato, scegliendo di andare avanti assieme un’altra volta. Ora servirà l’attenzione di tutte le parti, per evitare che si sprechi l’occasione. Millico dovrà dimostrare di valere la Serie A e il Torino di saper valorizzare forse il talento più fulgido uscito dal settore giovanile negli ultimi anni.