Vanja Milinkovic-Savic è ancora infortunato: venerdì contro il Modena può essere il momento di Luca Gemello

Il Torino in questo momento si trova in ritiro a Pinzolo in Trentino Alto Adige e il preparatore dei portieri Massimo Cataldi al momento sta allenando Luca Gemello, Mihai Popa e Matteo Brezzo. Vanja Milinkovic-Savic non è a disposizione a causa di un fastidio al flessore sinsitro, infatti in questi giorni non si sta allenando. Ecco dunque che per l’ultima amichevole del ritiro, che sarà venerdì alle ore 15 contro il Modena, si candida per un posto da titolare Luca Gemello. Potrebbe essere arrivato il suo momento: il portiere classe 2000 scalpita per avere spazio, dopo non aver fatto nemmeno una presenza nella stagione 2022/2023. Juric sa che il ragazzo è un prospetto interessante e si fida di lui, adesso potrebbe averne bisogno. Ha già giocato nel secondo tempo della prima amichevole contro la FeralpiSalò.

Il percorso di Gemello in granata

Il portiere è approdato in Prima Squadra nell’estate del 2019, per poi fare due stagioni in prestito in Serie C, prima alla Fermana e poi al Renate. Ha già esordito in Serie A contro la Fiorentina, il 10 gennaio 2022 nella vittoria per 4-0 dei granata. Le qualità ci sono eccome e il ragazzo ha bisogno e merita di giocare. Potrebbe anche partire in prestito, ma al momento il suo futuro è ancora decifrare. Per il momento ha rinnovato per un anno, fino al 2024 con il Torino.