Il Toro è imbattuto in casa nel 2025, il Venezia cerca il primo successo esterno della stagione: i numeri della prossima sfida

La sfida tra Torino e Venezia, in programma stasera, mette di fronte due squadre con rendimenti opposti: i granata solidi tra le mura casalinghe e i lagunari in difficoltà lontano dal Penzo. I ragazzi di Vanoli affronteranno un Venezia in piena emergenza, attualmente in zona retrocessione.

Il Torino in casa è solido

I granata, decimi con 43 punti in 34 partite, hanno costruito gran parte della propria classifica all’Olimpico Grande Torino. In casa, i granata sono imbattuti nell’anno solare: l’ultima sconfitta casalinga risale a dicembre. Hanno realizzato 38 gol e ne hanno subiti 39, contro i 27 messi a segno e le ben 48 reti incassate dal Venezia. La formazione allenata da Paolo Vanoli ha dimostrato una certa solidità difensiva. Questo equilibrio tra difesa e attacco potrebbe essere determinante nella sfida contro i lagunari.

Venezia: trasferta da incubo

Il Venezia, terzultimo con 25 punti, ha un rendimento in trasferta tra i peggiori del campionato. A partire dalla prima partita del nuovo anno e lontano dal Penzo, i lagunari hanno raccolto solo 5 punti, con zero vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Considerata la stagione resta a zero la casella delle sconfitte in trasferta, otto i pareggi e nove le sconfitte. Hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti ben 10, evidenziando gravi lacune difensive.

La squadra di Eusebio Di Francesco fatica a trovare continuità e solidità lontano da casa, e la sfida contro il Torino rappresenta un banco di prova importante per cercare di invertire la rotta.