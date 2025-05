I due tiri dal dischetto realizzati in questo campionato portano la firma del 10, Sanabria e Adams li hanno invece sbagliati

Ma il rigorista non era Adams? Dopo che l’arbitro ha fischiato il penalty per il Torino e Vlasic ha preso il pallone in mano, in molti si saranno domandati come mai non sia andato lo scozzese sul dischetto. Domanda lecita considerato che, dopo l’errore commesso contro il Verona, Vanoli aveva spiegato che a calciare anche il prossimo rigore sarebbe stato proprio Adams, essendo lui il principale rigorista: contro il Venezia la punta non ci ha invece neanche pensato un attimo di andare a tirare.

Godinho: “Dipende da chi gioca titolare”

Il motivo per cui a occuparsi dell’esecuzione è stato Vlasic, anziché Adams, lo ha spiegato Godinho nel post partita: “Il rigorista è un giocatore in campo già dall’inizio, quindi in questo caso era una tra Vlasic e Sanabria. Per questo ha tirato Nikola”. Adams è entrato all’intervallo al posto di Sanabria e per questo motivo, contro il Venezia, nelle gerarchie è scalato alle spalle del numero 10. Se lo scozzese avesse giocato dal primo minuto sarebbe stato invece lui a prendersi la responsabilità di calciare il rigore.

Vlasic perfetto dal dischetto

I numeri però premiano Vlasic: dei quattro rigori che sono stati assegnati al Torino in questa stagione solamente due sono stati segnati ed entrambi proprio dal croato. Il primo lo ha realizzato a San Siro contro l’Inter e ha permesso di accorciare le distanze nel finale, il secondo è appunto quello calciato ieri che ha consentito ai granata di raggiungere il Venezia sull’1-1. Gli altri due tiri dal dischetto sono stati invece sbagliati: Sanabria nella gara d’andata contro il Verona aveva colpito il palo sul parziale di 1-1 (la partita era stata poi vinta 3-2), Adams in quella di ritorno si era fatto ipnotizzare da Montipò. Guardando le statistiche, Vlasic meriterebbe probabilmente di stare al primo posto nella gerarchia dei tiratori dal dischetto, a prescindere da chi scende in campo dall’inizio.