Verdi è negativo al Covid e ha fatto rientro a Torino. A renderlo noto è stata la sua fidanzata con una storia su Instagram

Simone Verdi dopo essere risultato positivo al Covid è guarito e ha potuto fare rientro a Torino dopo aver passato la quarantena a Bologna dove si trovava per per svolgere un lavoro specifico per recuperare da un infortunio muscolare. A rendere noto il rientro del numero 24 granata nel capoluogo piemontese è stata la fidanzata che ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vedono i due con due frecce una che indica Verdi accompagnata dalla scritta “chi è libero” mentre la freccia che indica la compagna porta alla frase: “chi è str***o” in quanto è ancora positiva. Verdi dunque può tornare a svolgere il programma di recupero dall’infortunio per cercare di tornare il prima possibile tra gli arruolabili.