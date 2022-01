Con l’assenza di Ola Aina, che sarà impegnato in Coppa d’Africa, Juric è pronto a dare maggiore spazio e responsabilità a Vojvoda

Il Torino, dopo la sosta natalizia, è pronto a ripartire, ma dovrà farlo senza Ola Aina, che con la sua Nigeria sarà impegnato con la Coppa d’Africa. Ivan Juric non sa quando potrà riaverlo a disposizione. Ovviamente questo dipenderà da quanta strada farà nella competizione la Nazionale del numero 34 granata. Senza Ola Aina, che il tecnico croato considera una pedina molto importante, Juric si appresta a dare maggiori chance e maggiori responsabilità a Mergim Vojvoda. Il difensore kosovaro dovrà farsi assolutamente trovare pronto perché davanti a lui si sta presentando una importante opportunità che dovrà essere in grado di sfruttare al meglio, anche per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. L’ex tecnico dell’Hellas Verona confida di poter puntare su Vojvoda nella seconda parte del campionato, dove il Toro avrà il difficile compito di alzare una volta per tutte l’asticella degli obiettivi a partire dalla difficile sfida contro l’Atalanta il giorno dell’Epifania. Il primo match del 2022, sia per la squadra granata che per quella neroazzurra. Insomma una ripartenza non semplice per i granata.

Vojvoda: prima metà della stagione tra alti e bassi

Fino a qui la stagione di Vojovda ha avuto alti e bassi con il numero 27 del Toro che, così come accaduto con il compagno di squadra Ola Aina, non è riuscito a guadagnarsi ancora la sufficienza piena. Ma a mettere in difficoltà Vojvoda non è stato il campo. Infatti, il 27 granata ha spesso rimediato ottime prestazioni anche quando ha dovuto sostituire Ansaldi ricoprendo una posizione in campo che non era sua. L’ostacolo più grande da superare per Vojvoda è stato quello di trovare continuità in campo anche data la concorrenza non semplice con Singo, che per il Toro è un elemento fondamentale. Vojovda ha raccolto solo 12 presenze in campionato ma il numero di minutaggio è destinato a salire anche perché la stima che Juric nutre per il kosovaro non è di sicuro in discussione e per Vojvoda dovrà rappresentare un ulteriore stimolo per cercare di fare bene quando sarà chiamato in causa.

Vojvoda assente contro l’Inter per un problema gastrointestinale

Juric alla vigilia dell’ultimo impegno del 2021 a San Siro contro l’Inter aveva annunciato che Vojvoda avrebbe giocato titolare ma così non è stato. Il kosovaro non si è neanche accomodato in panchina a causa di un virus gastrointestinale che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a poche ore dalla partita contro la squadra guidata da Simone Inzaghi. Ora che Vojvoda sembra aver recuperato Juric è più sereno. Intanto il numero 27 granata, così come i compagni, da diversi giorni ha messo nel mirino la partita contro l’Atalanta. Vojvoda è pronto a fare il salto di qualità che gli verrà richiesto.