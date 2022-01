Focolaio nel Torino: tre nuovi positivi nel club granata. A rischio la trasferta di Bergamo. Quel precedente di Lazio-Torino…

Il Torino attraverso una nota ufficiale ha comunicato che tre membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid. Dopo che Verdi è tornato negativo sono sette i positivi all’interno del club granata. Questi nuovi casi mettono a rischio la partita Atalanta-Torino. L’ASL infatti potrebbe bloccare la partenza dei granata per Bergamo. Come successo nello scorso campionato, per essere più precisi a marzo, quando il Toro era alle prese con un focolaio e di conseguenza l’autorità sanitaria locale non fece partire i granata per Roma in vista della sfida contro la Lazio. La partita fu poi recuperata prima dell’ultima giornata dello scorso campionato. Ma non solo la partita tra il Toro e l’Atalanta è a rischio. In queste ultime ore sono aumentati i casi di positività all’interno della Serie A e il Covid continua a spaventare. Tanto che l’ASL di Salerno ha bloccato la Salernitana dopo i nove contagi, disponendo la quarantena per il gruppo squadra (di 5 giorni per i non vaccinati, di 10 giorni per i vaccinati). I campani hanno chiesto alla Lega Serie A il rinvio della partita contro il Venezia.