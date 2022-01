Karol Linetty, se sarà chiamato in causa per la complicata sfida contro l’Atalanta, vorrà farsi trovare pronto

Il Toro, in attesa di sapere se si giocherà o no contro l’Atalanta, continua a lavorare per prepararsi nel migliore dei modi nel caso si dovesse giocare. Ivan Juric deve fare i conti anche con i diversi positivi al Coronavirus all’interno del gruppo squadra. Un fatto sicuramente non semplice da gestire. Se si giocherà sicuramente Karol Linetty vorrà farsi trovare pronto, per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. Il numero 77 granata nel 2022 dovrà fare il salto di qualità che l’ex tecnico dell’Hellas Verona si aspetta da lui, dando così una grande mano al Toro a poter mirare a raggiungere traguardi sempre più stimolanti e ambiziosi. Anche perché nell’agosto del 2020, quando il club granata acquistò Linetty dalla Sampdoria su richiesta di Marco Giampaolo per 7,5 milioni più bonus, le aspettative nei confronti del centrocampista polacco erano molto alte. Aspettative che non si sono concretizzate. Però Juric ha fiducia in Linetty e vuole puntare su di lui, partendo dalla difficile partita contro l’Atalanta dove il polacco avrà molto probabilmente una chance che non potrà non sfruttare.

Linetty: alti e bassi nella prima parte della stagione

C’è comunque da sottolineare che il Linetty visto nella prima parte della stagione è sicuramente un giocatore diverso da quello che si è visto nella stagione precedente. Il numero 77 granata commette ancora qualche errore ma la strada intrapresa con Juric sembra essere quella giusta per migliorare sempre di più. Linetty è stato riadattato dall’ex tecnico dell’Hellas Verona come trequartista, anche a causa dei molti infortuni che hanno colpito diversi giocatori del club granata. Dennis Praet ad esempio, è stato spesso fermo ai box ma quando è sceso in campo ha dato un aiuto molto importante ai compagni di squadra, mentre Linetty al momento non è riuscito a dare il contributo che ha dato Praet. Però il tempo per dimostrare a pieno il proprio valore c’è e Linetty già contro l’Atalanta vuole dare un chiaro segnale che il Toro fa bene a puntare su di lui.