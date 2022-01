A causa dei tanti casi di Covid nella squadra granata, l’Asl ha bloccato la partenza del Torino per Bergamo

L’ASL di Torino ha vietato al Toro la trasferta in casa dell’Atalanta a causa delle positività al Covid riscontrate nelle ultime ore. Sono infatti saliti a sette i contagiati totali tra giocatori e staff all’interno del club. I granata non possono quindi disputare la sfida in trasferta contro l’Atalanta, prevista per domani alle ore 16.30. Non è però l’unico match che verrà rinviato: anche Venezia-Salernitana è infatti stata spostata a data da destinarsi a causa della decisione dell’ASL campana, che ha bloccato gli altri granata di Serie A. Restano a rischio anche Juventus-Napoli, Spezia-Verona e Fiorentina-Udinese.