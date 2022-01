Non solo la partita di domani contro l’Atalanta, anche Torino-Fiorentina con ogni probabilità non si giocherà

Oltre che la partita di domani contro l’Atalanta, il Torino con ogni probabilità non giocherà neppure quella di domenica contro la Fiorentina: l’Asl, a seguito dell’ottavo caso di positività al Covid in pochi giorni riscontrato quest’oggi in seguito agli ultimi tamponi effettuati, ha infatti messo in quarantena la squadra di Ivan Juric per 5 giorni, fino a lunedì. Vietata quindi la trasferta di Bergamo ma quasi certamente non si giocherà neppure Torino-Fiorentina.

Fiorentina-Torino a rischio rinvio

Resta ora da capire se la Lega di serie A rinvierà le due partite (così come quelle delle altre squadre bloccate dalle varie Asl) o se, come sembra più probabile, domani l’Atalanta ed eventualmente domenica la Fiorentina dovranno comunque presentarsi in campo e saranno poi i tribunali a far rigiocare la partita.