Brutte notizie per i granata: il giro di tamponi odierno ha confermato un’altra positività all’interno del gruppo

Si aggrava la situazione Covid in casa Toro. Dopo la sospensione degli allenamenti e della conferenza stampa, è sopraggiunta la notizia del rinvio della gara contro l’Atalanta. Il giro di tamponi odierno avrebbe infatti fatto emergere un’ulteriore positività che si aggiunge alle sette precedentemente rilevate, per un totale di otto. Un numero che fa pensare ad un inizio di focolaio e quindi considerato troppo alto per permettere al gruppo squadra di spostarsi. È infatti prevista una quarantena forzata di cinque giorni per evitare altri contagi.