Juric e Baroni si sono affrontati quattro volte e tutte e quattro le volte ad avere la meglio è stato il tecnico croato

Archiviato in pochissimo tempo il match contro la Lazio il Toro è focalizzato sulla partita casalinga contro l’Hellas Verona, match che precede il derby della Mole. E già solo per questo motivo i granata vorranno ottenere un risultato positivo contro i veneti, in modo da avvicinarsi alla sfida contro la Juve nel miglior modo possibile. Quella contro i gialloblù per Ivan Juric non è, e molto probabilmente non sarà mai, una partita come le altre per il suo passato sulla panchina degli scaligeri. Juric si troverà contro Marco Baroni, un tecnico che ha affrontato quattro volte e contro il quale ha sempre vinto. Un dato importante che sicuramente sorride al Toro, ma che dice la sua fino a un certo punto perché ogni partita ha una storia a sé, al di là da ciò che è successo nel passato. Sicuramente si può dire che Juric ha due carte a suo favore, il fatto che conosce molto bene l’Hellas Verona e il fatto che sappia già esattamente come si batte Baroni. Comunque anche per Baroni, al di là dei precedenti sfavorevoli contro Juric, quella contro il Toro non è una partita come le altre dato il suo passato da allenatore della Juventus Primavera durato dal 2011 al 2013.

Lo scorso anno il Toro di Juric ha vinto 0-2 contro il Lecce di Baroni al Via del Mare

La prima volta che Juric e Baroni si sono scontrati è stato nel settembre del 2015 quando guidavano rispettivamente il Crotone e il Novara in Serie B. In quell’occasione i rossoblù si imposero 2-1 con le reti di Andrey Galabinov per i piemontesi e di Giuseppe Torromino e Ante Budimir per i calabresi. Nel match di ritorno che si disputò nel gennaio del 2016 la partita terminò 0-1 per il Crotone grazie alla rete messa a segno da Federico Ricci. Le altre due volte che i due allenatori si sono scontrati è stato lo scorso anno, quando il Toro di Juric ha affrontato il Lecce di Baroni. Il primo scontro tra i due, che si disputò nel capoluogo piemontese, finì 1-0 per i granata con Nikola Vlasic, autore del gol che decise la partita. Al ritorno la partita terminò 0-2 sempre per il Toro e in quell’occasione a trovare la via del gol furono Wilfred Singo e Antonio Sanabria. Si vedrà se Juric riuscirà a battere Baroni ancora una volta, oppure no.