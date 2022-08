Il centrocampista turco arrivato ieri sera a Malpensa è pronto ad iniziare la sua avventura al Toro, oggi la firma sul nuovo contratto

Il Toro è molto vicino ad ufficializzare un nuovo arrivo, ovvero quello di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista classe 2004 è sbarcato ieri all’aeroporto di Malpensa in tarda serata, per essere più precisi, dopo la mezzanotte. Ilkhan questa mattina, sul presto, si è presentato allo Stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche, tutt’ora in corso. Una volta concluse le visite mediche, Ilkhan si dirigerà verso la sede del club granata in Via Arcivescovado per apporre la firma sul suo nuovo contratto, così da poter poi cominciare ufficialmente la sua nuova esperienza al Toro. Si ricorda che per il turco la società piemontese ha pagato al Besiktas la clausola rescissoria di 4,5 milioni di euro e il club bianconero avrà il 20% sulla futura rivendita del giocatore.