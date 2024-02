Dopo una serie di prestazioni positive il croato ha abbassato i ritmi contro la Salernitana, e Juric lo punge

Il Toro impatta contro il muro della Salernitana e spreca una grossa occasione per continuare a macinare punti in vista della corsa all’Europa. Al Grande Torino i granata hanno subito la fisicità e l’atteggiamento difensivo degli uomini di Inzaghi, che da subito hanno chiuso gli spazi e hanno fatto tanta densità nella propria metà campo. A risentirne sono stati principalmente i giocatori di movimento come Sanabria e Vlasic, che dopo un inizio sufficiente sono pian piano spariti dal match. Per il croato non è la prima volta: in questa prima metà di stagione aveva infatti già abituato a prestazioni insufficienti. Nelle ultime gare, grazie anche alle nuove soluzioni tattiche adottate da Juric, sembrava esserci stata la svolta. Ora però un nuovo black out.

Juric: “Vlasic ha giocato male”

Al termine del match Ivan Juric ha rincarato la dose. L’allenatore croato ha fatto riferimento soprattutto a Nikola Vlasic, che non è stato in grado di liberarsi dalle marcature asfissianti di Boateng e compagni: “Vlasic? Contro Cagliari e Atalanta ha giocato benissimo. Oggi non ha fatto la partita che ci aspettavamo. Cerchiamo di migliorarlo negli spazi ristretti, perché a volte le partite sono anche queste. A volte abbiamo sensazioni positive e situazioni come oggi in cui non ha fatto una buona gara. Contro la difesa a tre è sempre dura”. Parole che hanno l’obbiettivo di spronare il trequartista dopo una prestazione opaca. Vlasic sembrava infatti rinato nelle ultime settimane, ma ora per l’ex West Ham c’è stato un altro passo indietro. Contro il Sassuolo sarà un vero e proprio test per il numero 16 che, considerato lo stile di gioco neroverde, potrà avere più libertà sulla trequarti avversaria.