Da Rodriguez a Djidji, passando per Sazonov e Lovato: Juric potrebbe cambiare ancora la difesa contro i neroverdi

Prosegue la sfortuna che da inizio stagione ha colpito il reparto difensivo del Torino. Dopo il grave infortunio di Schuurs e la lunga convalescenza di Djidji a fermarsi è stato Alessandro Buongiorno, che contro il Cagliari ha subito la lussazione della spalla. Il leader della difesa sarà costretto a stare fuori a lungo e Ivan Juric è a lavoro per trovare la miglio soluzione possibile per sostituirlo. Come se non bastasse nell’ultima gara contro la Salernitana si sono fermati per infortunio sia Tameze che Rodriguez. Una vera e propria ecatombe per il croato. Fortunatamente per entrambi non si è trattato di nulla di serio e potranno essere a disposizione dell’allenatore contro il Sassuolo. Ma contro i neroverdi Juric potrebbe cambiare ancora la difesa: ecco perché.

Djidji, Sazonov, Lovato: tante scelte per Juric

Dopo essere rimasto fuori nell’ultima gara contro la Salernitana Koffi Djidji è pronto a riprendersi un posto da titolare. Il francese sembra aver recuperato dagli acciacchi che lo avevano colpito nel corso della settimana e ora vuole tornare a essere decisivo in difesa. Juric gli aveva preferito Tameze, che era tornato a svolgere il ruolo di braccetto di destra. Al centro della difesa potrebbe esserci ancora Sazonov, che contro gli uomini di Inzaghi ha giocato una gara di alti e bassi. Sono state tante le imprecisioni del georgiano che hanno fatto scuotere il capo ai tifosi del Toro. Ecco perché la concorrenza di Lovato è un fattore da tenere ampiamente in considerazione: il nuovo arrivato è subentrato nell’ultima gara con il giusto piglio, facendosi trovare pronto anche in zona offensiva. Non è escluso che Juric possa dargli una possibilità dal primo minuto. A sinistra dovrebbe invece esserci ancora Rodriguez, dal momento che gli esami hanno scongiurato ulteriori problemi. Dai prossimi allenamenti sarà possibile capire di più sulle scelte del croato.