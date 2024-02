Il Sassuolo di Alessio Dionisi sta attraversando il momento più complicato della stagione: il Toro deve approfittarne

Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento a Sassuolo-Torino, gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A. I granata voleranno a Reggio Emilia per affrontare una squadra nettamente in difficoltà. I neroverdi infatti hanno vinto solo 2 gare delle ultime 16, collezionando una serie di risultati negativi come mai era successo prima ad Alessio Dionisi sulla panchina dei suoi. La classifica piange: 15° posto a un punto dalla zona retrocessione e ben 41 gol subiti, che valgono la terza peggior difesa dopo Salernitana, Frosinone e Cagliari. L’ultima partita contro il Bologna ha evidenziato le difficoltà che attanagliano il Sassuolo in questa nuova stagione: una squadra che troppo spesso stacca la spina e che non riesce a mantenere la concentrazione per tutta la durata del match. Laurienté e compagni conducevano la gara al termine del primo tempo per poi subire tre reti in 16′ minuti nella ripresa. Risultato? Niente punti e morale ai minimi storici.

Berardi non ci sarà

Un altro aspetto che condizionerà inevitabilmente le prestazioni del Sassuolo sarà l’assenza di Domenico Berardi. L’attaccante è fermo per una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, che l’esterno ha dovuto fronteggiare con un intervento chirurgico. I tempi di recupero sono fortunatamente brevi e sono stimati in due o tre settimane, ma quel che è certo è che l’assenza di Berardi arriva in un momento decisamente poco opportuno per l’allenatore neroverde. Dionisi al suo posto ha fatto giocare Volpato, che ha ripagato la fiducia dell’allenatore con un gol siglato al Bologna. Da capire se contro i granata ci sarà ancora spazio per l’ex Roma, che ha dimostrato di integrarsi bene sulla fascia destra. Il Toro dovrà dunque approfittare di una situazione complicata in casa neroverde, per recuperare i punti persi contro la Salernitana. Ma dovrà affrontare la gara con il giusto piglio, senza sottovalutare un avversario in caduta libera.