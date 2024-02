Buone notizie quelle che arrivano sul fronte infortuni: esami ok per Rodriguez, Tameze si è già allenato in gruppo

Buone notizie in casa Toro. Gli infortunati, non preoccupano. Rodriguez, costretto ad uscire al minuto numero 43 del primo tempo, ha fatto gli esami. Nulla per lui: esami ok. Preoccupava anche Tameze, uscito al 65′: il numero 61 si è già allenato in gruppo.