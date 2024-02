Dopo un buon ingresso di Cagliari, Sazonov non ha rispettato le aspettative nella sfida contro la Salernitana

Pochi giocatori promossi, nessun bocciato in pieno ma tanti rimandati dopo la sfida alla Salernitana. Tra questi, anche Saba Sazonov. Il difensore georgiano, entrato molto bene nei minuti finali di Cagliari e risultando decisivo anche per il risultato, è stato schierato titolare con aspettative molto alte, deludendo però.

Il percorso di crescita è lungo

Partito titolare al fianco di due esperti come capitan Rodriguez e Tameze, il georgiano non è risultato super convincente. Tanti anticipi errati, soprattutto nel primo tempo, di cui uno che è anche costato il giallo. Nella seconda frazione, poi, il numero 15 è salito di condizione ma senza eccellere in particolari interventi, prima di venire sostituito al minuto 80.

Difesa totalmente rinnovata

Nei minuti finali, infatti, Juric si è affidato a Lovato, che ha così fatto il suo esordio contro i suoi ex compagni di squadra. Si è così assistito a una retroguardia totalmente differente rispetto a quella schierata titolare, complici anche gli infortuni di Rodriguez e Tameze. Lo svizzero è stato sostituito dall’altro esordiente Masina, mentre il rientrante Djidji ha preso il posto dell’ex Verona. Tante nuove prove di formazione, per una difesa che è stata totalmente rinnovata dal mercato. In questo momento in cui Schuurs e Buongiorno sono ai box, infatti, l’allenatore può contare sui due nuovi arrivati e, come visto diverse volte, anche su Tameze adattato nella posizione di centrale di destra.