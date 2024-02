Ancora altri due infortuni per una difesa martoriata: contro la Salernitana si sono infatti fermati Rodriguez e Tameze

Prosegue a presentarsi senza sosta la sfortuna all’interno degli ambienti granata. Al di là del brutto pareggio contro la Salernitana, infatti, in casa Toro non si può non essere preoccupati anche per le condizioni di Rodriguez e Tameze. Entrambi hanno infatti subìto un infortunio, venendo costretti ad abbandonare il campo tra il primo e il secondo tempo del lunch match domenicale. Una situazione ai limiti dell’incredibile, perché ora i problemi all’interno della retroguardia del Torino iniziano a essere davvero tanti. Il capitano e il camerunense sono solamente gli ultimi di una lunga serie di difensori infortunati, che hanno fatto sì che Juric non potesse mai contare su tutti i giocatori del pacchetto arretrato al completo.

Si attendono gli esami

Problema al bicipite femorale della coscia destra per Rodriguez, fastidio al polpaccio per l’ex Verona. Questi sono gli esiti dei primi accertamenti, che non danno però la certezza totale su quelli che sono gli infortuni dei due giocatori. I due si sottoporranno agli esami di rito tra oggi e domani, facendo dunque mantenere tutti con il fiato sospeso ancora per un po’. Tralasciando i reali problemi, la speranza dell’allenatore è quella di avere entrambi già per la sfida di sabato contro il Sassuolo, considerando come in difesa manchino già dei leader come Schuurs e Buongiorno. La sfortuna continua imperterrita a infastidire la rosa – e in particolare la difesa – granata, in una stagione dove sono ormai arrivati in doppia cifra gli infortuni totali che hanno colpito i centrali. Gli arrivi di Masina e Lovato alleggeriscono di poco il peso di questa situazione, ma non bastano nemmeno loro all’interno di una retroguardia falcidiata dai problemi. Difficile che il tutto sia da ricondurre a una preparazione errata, anche perché si gioca solo una volta a settimana. A monte, però, c’è certamente qualcosa da sistemare.