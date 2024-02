Nonostante lo 0-0 del Toro contro la Salernitana, è da segnalare un buon esordio da parte di Masina e Lovato

Ancora una volta, nel momento più bello, il Torino si blocca. Con l’occasione unica di poter agganciare almeno momentaneamente il 7° posto ed entrare di forza nella lotta per l’Europa, i granata non sono andati oltre il pareggio contro una modestissima Salernitana. Una prova corale discreta, che non ha mai visto i padroni di casa mettere davvero in difficoltà la squadra allenata da Pippo Inzaghi. Pochi i singoli che sono riusciti a mettersi in evidenza, tra i quali risultano però Masina e Lovato. I due nuovi arrivati sono subentrati nel corso della sfida, e hanno dato una mano in una difesa che risulta sempre più compatta.

Buona la prova di entrambi

L’italo-marocchino era quello chiamato al compito più difficile: sostituire l’infortunato Rodriguez entrando in campo senza riscaldamento. Nonostante questa problematica, l’ex Bologna e Udinese ha messo a referto una signora partita, considerando come quest’anno sia sceso in campo solamente 5 volte. Benissimo in difesa e spesso presente anche in avanti, addirittura sfiorando un gol con un tiro insidioso. Esordio sicuro anche per Lovato, entrato tra i mugugni dei tifosi avversari. La sua prima presenza in maglia Toro, infatti, è combaciata con l’aver incrociato i suoi ex compagni. Fattore che avrebbe potuto mettere in difficoltà il numero 6, il quale ha fatto di ciò virtù. Sicuro in tutti gli interventi, è risultato anche lui decisivo per contrastare le ultime avanzate degli ospiti.

Titolari contro il Sassuolo?

Come inizio non c’è male, quindi, per entrambi, che dopo aver convinto al loro esordio potranno certamente avere più chance di giocare già dalla sfida di Sassuolo. L’infortunio di Rodriguez e la prestazione non ottimale di Sazonov, infatti, potrebbero spingere Juric a schierarli titolari già alla prossima.