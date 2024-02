Le parole di Filippo Inzaghi al termine di Torino-Salernitana, gara terminata in pareggio sul risultato di 0-0

Quello che ci è successo in difesa è stato incredibile, abbiamo perso tanti titolari. Ringrazio i nuovi che si sono messi subito a disposizione. Venire qui mi preoccupava, contro un Torino così forte. Però se vedo i dati hanno fatto due tiri in porta. Rigore di Bellanova? Sembrava ci fosse da bordocampo. Non ci lamentiamo mai ma non l’ho rivisto. Ho visto i giocatori protestare da vicino. Venerdì abbiamo una finale e dobbiamo vincere. Boateng è un grande campione, gli avrei voluto dare qualche settimana di allenamenti ma l’emergenza ci ha portato a fare questo. Sono molto contento anche di Pellegrino. Pierozzi ha fatto una partita fantastica su Zapata. Vedere la squadra che lotta è stato bello.