Durante il match tra Salernitana e Torino Adrien Tameze è stato costretto al cambio per un problema al polpaccio

Torino e Salernitana non si fanno male al Grande Torino: 0-0 il risultato finale tra gli uomini di Juric e quelli di Filippo Inzaghi, in una gara condizionata dagli infortuni. Nel Toro si sono infatti fermati prima Rodriguez e poi Tameze. Quest’ultimo ha sofferto di un problema al polpaccio che ha costretto l’allenatore granata a un cambio forzato. Il camerunense ha abbandonato il campo al minuto 65′, rimpiazzato da Pellegri. Ora l’ex Verona dovrà sottoporsi agli esami strumentali di rito per capire l’esatta entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero. I tifosi sperano che non si tratti di niente di serio: se così non fosse sarebbe una vera e propria mazzata per la difesa, che ha già perso Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez.