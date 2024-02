Nikola Vlasic e Antonio Candreva vorranno essere protagonisti nel corso di Torino-Salernitana, in programma domenica

Torino-Salernitana sarà anche Nikola Vlasic contro Antonio Candreva. Entrambi stanno vivendo un ottimo momento di forma e vorranno dare continuità alle proprie prestazioni nella gara del Grande Torino. Per entrambi sarà un occasione per mettersi in mostra e per dare continuità ai buoni numeri personali collezionati fino a questo momento della stagione.

Vlasic, stagione altalenante

Dopo un inizio di stagione tutto in salita Vlasic sembra aver finalmente dato una svolta al suo campionato. Il cambio di modulo adottato da Juric lo ha messo nelle condizioni di rendere al meglio e il croato ha realizzato 2 gol e 2 assist in questa prima metà di stagione. Numeri che comunque sono bassi rispetto agli standard a cui ci aveva abituato l’ex West Ham durante la sua prima stagione in Italia. Contro la Salernitana può incrementare ulteriormente il bottino e proiettare il Torino verso un posto in Europa che manca ormai da troppo tempo.

I numeri di Candreva

Numeri decisamente più succulenti per Antonio Candreva, uno degli uomini più pericolosi a disposizione di Filippo Inzaghi. Per l’ex giocatore della Lazio 5 gol e 4 assist in 21 partite disputate in stagione. Numeri da leader che nei momenti di difficoltà ha sempre preso sotto la sua protezione la Salernitana. Spesso però le sue giocate non sono bastate agli uomini di Inzaghi per portare a casa un risultato soddisfacente e la classifica ne risente. Contro il Toro i campani puntano a ritrovare i tre punti e per farlo si affideranno all’estro dell’uomo con più qualità.