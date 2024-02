Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda: sulla sinistra il ballottaggio è sempre aperto in casa Toro, anche contro la Salernitana

C’è un ballottaggio, nella testa di Juric, che è sempre aperto. Si tratta di quello tra Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda. Sulla sinistra, nel corso di questa stagione, non c’è mai stato un titolare fisso. Prima Juric preferiva Vojvoda, mentre adesso preferisce Lazaro. Il croato però, si fida comunque di entrambi e gradisce la competizione. Sulla destra invece, non si discute, il titolare è Raoul Bellanova. Le ultime 5 partite, le ha giocate da titolare Lazaro. Una crescita esponenziale per lui: Udinese, 86 minuti; Fiorentina, 90 minuti; Napoli, 90 minuti e 1 assist; Genoa, 84 minuti; Cagliari, 90 minuti e 1 assist.

Il confronto tra i due

Lazaro ha giocato finora 20 partite in stagione. Per lui 2 assist e 2 cartellini gialli. 19 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia, di cui ben 15 da titolare. Vojvoda gioca di meno: sono 18 le sue partite. Di queste 16 sono in Serie A, mentre 2 in Coppa Italia. 10 partite da titolare, con 1 gol, 1 assist e 2 cartellini gialli. Entrambi possono anche giocare a destra. Vojvoda addirittura, in Lecce-Torino 0-1, ha giocato da braccetto destro basso in difesa. Juric si fida di entrambi, ma se il trend è quello dell’ultimo mese, allora Lazaro è il titolare.

Presente e futuro

Entrambi sono presente e futuro del Torino. Lazaro, dopo un’ottima stagione in prestito dall’Inter, non era stato riscattato. Poi però, il Toro lo ha preso, pagandolo 4 milioni ai nerazzurri. Loro, nel 2019, lo avevano pagato all’Herta Berlino 22,40 milioni di euro! Contratto fino al 2027 per lui. Dopo un periodo difficile, è rinato anche lui sotto la guida di Juric. Vojvoda invece, è arrivato al Toro nell’estate del 2020 dallo Standard Liegi. Pagato 5,20 milioni di euro, si è affermato in Serie A. Ha raggiunto già le 100 presenze e ha rinnovato da poco fino al 2025.