I precedenti di Torino-Salernitana: solo tre partite in Piemonte nel massimo campionato, e il Toro non ha mai perso

Si è concluso il calciomercato, con gli ultimi giorni che sono stati scoppiettanti per il Toro. Adesso testa solamente al campionato, perché i granata hanno un’Europa da conquistare, a partire dalla sfida contro la Salernitana. I campani, ultimi in classifica, rappresentano la prima tappa di un percorso lungo ma che, se con buoni risultati, può dare grandi soddisfazioni ai ragazzi di Juric. Le due squadre si sono affrontate solamente tre volte in Serie A in Piemonte, e in nessun caso i padroni di casa sono usciti sconfitti. Il bilancio, infatti, parla di 2 vittorie e un pareggio.

L’ultima partita: due punti persi

L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate all’Olimpico Grande Torino risale al 16 aprile scorso, quando la partita è terminata in pareggio. Al gol di Vilhena in partenza per gli ospiti, ha risposto quello realizzato da Sanabria nel secondo tempo. Buongiorno e compagni, però, dopo non sono riusciti ad abbattere il muro dei campani, perdendo altri due punti che, a fine stagione, si sono rivelati pesantissimi per la non qualificazione alla Conference League.

La prima vittoria di Juric

Salernitana, per Ivan Juric, significa anche prima vittoria in Serie A sulla panchina granata. Le due squadre, infatti, si sono incontrate per la prima volta dopo diversi anni alla 3ª giornata della stagione 2021/2022. L’esperienza in panchina del tecnico era iniziata male, con due sconfitte su due contro Atalanta e Fiorentina. Alla terza occasione, però, l’allenatore si è ripresentato con un netto 4-0 che ha portato le reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. Curioso il fatto che di quei marcatori solo il paraguaiano sia rimasto in squadra, per evidenziare il cambiamento che la rosa ha avuto negli ultimi due anni.

Il 7-1 del Grande Torino

L’unica volta in cui Toro e Salernitana si sono affrontate nel millennio precedente risale addirittura alla stagione 1947/1948, in cui il Grande Torino era tra le squadre migliori dell’intero pianeta. La differenza tra le due compagini era molto netta, al punto che la partita finì 7-1, diventando una delle sfide con più gol di scarto nella storia granata. La partita divenne famosa per l’errore dell’arbitro Galeati, che aveva fischiato la fine dell’incontro al minuto 84 e aveva già mandato le squadre negli spogliatoi, prima di accorgersi dell’errore.