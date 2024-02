Tutte le informazioni utili per seguire in tv e in streaming Torino-Salernitana, match valido per la 23ª giornata di Serie A

Manca sempre mano al match tra Torino e Salernitana, valevole per la 23ª giornata di Serie A. I granata arrivano alla gara in un ottimo stato di forma e in gran fiducia, visti i sette risultati utili conseguiti nelle ultime otto giornate di campionato. Gli uomini di Juric sembrano aver trovato la quadra e la squadra funziona ora a meraviglia, grazie ai nuovi sistemi adottati dall’allenatore croato. La classifica, a tal proposito, parla chiaro: i granata sono decimi a quota 31 punti, a sole 3 distanze dal primo posto utile alla qualificazione all’Europa. La gara contro la Salernitana, fanalino di coda del torneo, è una ghiotta occasione per proseguire la rincorsa alle coppe, ma andrà affrontata con il giusto piglio.

Dove vedere Torino-Salernitana in tv e in streaming

Torino-Salernitana è una co-esclusiva DAZN-Sky e dunque ci sarà una doppia opzione per vederla in tv: nel caso di DAZN scaricando l’app su una moderna smart tv, nel caso di Sky sui canali Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite. Sarà possibile vederla anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN e Sky: nel primo caso o accedendo al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l’app su qualsiasi dispositivo mobile, nel secondo utilizzando l’app SkyGo. Infine c’è l’opzione NOW, dove è reperibile il meglio della programmazione Sky.