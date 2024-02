Contro la Salernitana Tonny Sanabria ha raggiunto le 100 presenze in granata, ma la prestazione è da dimenticare

Il Torino inciampa contro la Salernitana e spreca un’occasione d’oro per continuare a macinare punti utili alla corsa Europa. Contro gli uomini di Filippo Inzaghi termina 0-0 una gara chiusa e con poche occasioni da reti, che i campani hanno disputato all’insegna della prudenza. A farne le spese sono stati soprattutto gli attaccanti del Toro, che non sono mai entrati in partita e che hanno sofferto la fisicità di Jerome Boateng e compagni. Tra questi c’è Tonny Sanabria, che contro la Salernitana ha raggiunto le 100 presenze con la maglia granata. Il paraguaiano però ha vissuto una delle giornate più difficili da quanto gioca all’ombra della Mole.

Sanabria delude contro la Salernitana

Non pervenuto. Così si può riassumere la prestazione di Antonio Sanabria nell’ultima gara contro la Salernitana. Il numero 9 sembra non essere mai entrato in partita e mai come prima aveva toccato una quantità così scarsa di palloni. Il merito è stato anche della difesa di Filippo Inzaghi, che ha disputato una partita consistente dal 1′ al 90′ minuto. I campani hanno saputo chiudersi e lasciare pochi spazi alle iniziative del Toro, come dichiarato anche da Ivan Juric nel postpartita: “Ci hanno chiuso. Abbiamo fatto i primi minuti molto bene con velocità. Poi è diventato sempre più difficile. Dobbiamo ragionare su questi aspetti, ma a prescindere non è facile. Abbiamo sbagliato troppi passaggi quando potevamo fargli male”. L’ex Betis, che nella passata stagione aveva superato il record personale di marcature, sembra fare nuovamente fatica a trovare la via del gol. Una difficoltà che Sanabria era riuscito a mascherare partecipando spesso alla manovra d’attacco, favorendo gli inserimenti di Zapata e compagni. Almeno fino al match di domenica, in cui è stato inoperoso. Ora il Sassuolo: un’opportunità per tornare a essere decisivo.