Il nuovo acquisto del Torino, Uros Kabic, si presenta: “Ero triste di non essere venuto al Torino, adesso sono molto contento”

Uros Kabic è arrivato al Toro, dalla Stella Rossa, nell’ultimo giorno di mercato. Ecco le sue prime parole, ai microfoni di Torino Channel: “Due anni fa ero triste, di non essere venuto al Torino. Ora il mio sogno è diventato realtà e sono molto felice. Di solito gioco come esterno destro: mi piace dribblare, crossare e tirare, specialmente rientrando sul sinistro e cercando l’angolo lontano. Ho già parlato con Milinkovic-Savic, veniamo dalla stessa città in Serbia. Mi ha detto che se ho bisogno di qualcosa, potrà aiutarmi. Nel tempo libero mi rilasso, vado al ristorante e guardo tanti film. Ho scelto il 17 perché mi piacciono sia il numero 7 che il numero 1. Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di vedervi allo stadio: Sempre Forza Toro!”