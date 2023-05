Luca Zufferli non è stato fermato dopo la scarsa direzione arbitrale di Torino-Monza, in cui non ha concesso due rigori ai granata

Luca Zufferli è stato l’arbitro incaricato di arbitrare la gara tra Torino e Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Udine, alla sua terza direzione stagionale, non ha però soddisfatto le aspettative del designatore Gianluca Rocchi. Ai granata è mancato un rigore, forse anche due, che poteva cambiare decisamente l’andamento della gara, poi terminata in pareggio. Nei momenti successivi al triplice fischio anche Ivan Juric si era detto sbalordito della valutazione di alcuni episodi da parte di Zufferli: la sensazione che l’arbitro potesse essere fermato era nell’aria. A pochi giorni di distanza dai fatti, tuttavia, Rocchi lo ha designato come quarto uomo in Juventus-Cremonese. Nessun provvedimento, dunque, per il classe 90 che scenderà regolarmente in campo nella prossima giornata di Serie A.