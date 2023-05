Il senegalese ha giocato due partite consecutive, contro Sampdoria e Monza: non accadeva dal mese di febbraio

Stagione decisamente altalenante quella di Demba Seck con la maglia del Toro. Il senegalese è al secondo anno in granata e ha fatto registrare finora 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ben 11 volte, tuttavia, il classe 2001 è subentrato dalla panchina: troppo agguerrita la concorrenza di due giocatori come Vlasic e Miranchuk, suoi sostituti naturali sulla trequarti. In altre occasioni Juric non gli ha invece concesso minuti giocabili, come accaduto spesso nelle ultime settimane. Ad aprile Seck non ha praticamente visto il campo, giocando solo 10 minuti dei 450 a disposizione.

Maggio, il mese della rinascita

La musica sembra essere cambiata nel mese di maggio: Seck è sceso infatti in campo in due gare consecutive, come non accadeva da febbraio. Contro la Sampdoria è partito titolare, con Miranchuk che ha avuto la possibilità di tirare il fiato, mentre con il Monza ha giocato l’ultimo quarto d’ora di gara. In entrambe le apparizioni il senegalese ha fatto vedere buone cose e si è fatto trovare pronto dal tecnico. Per le ultime 4 gare della stagione, in cui il Toro affronterà Verona, Fiorentina, Spezia e Inter, Juric potrà sicuramente contare sull’estro del numero 23.