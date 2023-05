Dopo esser stati decisivi contro il Milan in Coppa Italia e tanti mesi in panchina, Juric ha concesso alcuni minuti a Bayeye e Adopo

Dal Milan…al Monza di grandi ex Milan. Nella partita di domenica contro i brianzoli Juric ha concesso qualche minuto a Bayeye e Adopo, che non scendevano in campo da parecchio. È incredibile come in poco tempo possa cambiare una stagione, tra bassi, alti e di nuovo bassi. È quello che è successo ai due francesi del Torino, che sono emersi nella gara di Coppa Italia contro il Milan. Assist di Bayeye, gol di Adopo e Toro ai quarti di Coppa. Una serata da eroi, che avrebbe potuto cambiare radicalmente la loro stagione. Così, però, non è stato. Vuoi per la concorrenza, vuoi per la poca fiducia da parte di Juric, ma i due non hanno praticamente più visto il campo. Basti pensare che Adopo da quel momento ha giocato 5 partite per un totale di 169 minuti, complici anche questioni contrattuali complicate, mentre Bayeye è sceso in campo addirittura solamente due volte.

Gli ingressi contro il Monza

Dopo diversi mesi, nel finale della sfida contro il Monza, Juric, forse anche grazie alle assenze di Schuurs e Singo, si è ricordato della presenza in rosa dei due giocatori e ha deciso di buttarli nella mischia per provare a mantenere il vantaggio. Soluzione intelligente ma che non ha trovato fortuna, in quanto appena cinque minuti dopo gli ospiti hanno trovato il pareggio grazie a una bella conclusione di Caprari. Che sia finita qui la loro stagione? Chissà, ma magari in allenamento possono far ricredere l’allenatore croato.