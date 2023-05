Dopo i gravi errori che sono costati due punti importanti al Torino, l’AIA ha deciso di fermare l’arbitro Zufferli

Un pareggio che sta stretto al Torino, molto. Contro il Monza i granata si sono mostrati molto in palla, come dimostrano le statistiche, venendo fermati non solo dalla sfortuna o dalla bravura degli avversari, ma anche dall’arbitro. Zufferli, infatti, alla terza gara in Serie A, ha sbagliato molto nel corso della partita, compromettendo il risultato finale. Prima un pestone non visto ai danni di Karamoh all’interno dell’area di rigore, poi una spinta di Rovella nei confronti di Ricci, che è caduto sempre all’interno del rettangolo avversario. Episodi che hanno fatto infuriare anche Juric, il quale in conferenza ha espresso tutto il proprio rammarico per le decisioni arbitrali, dichiarando: “Sono sbalordito, il rigore è netto, chiaro, Ricci è davanti a Rovella che non sa che fare, lo strattona, lo butta giù. Ora è inutile parlare ma la sensazione di rammarico è grande”.

La decisione dell’AIA

Parole che, molto probabilmente sono arrivate all’Associazione arbitrale e al designatore Rocchi, che ha deciso di fermare Zufferli dopo gli episodi di Torino-Monza. La stagione in Serie A dell’arbitro, dunque, potrebbe essere finita con 4 giornate d’anticipo a causa delle proprie scelte. Scelte che, dunque, anche l’intera scena arbitrale italiana ha reputato sbagliate, evidenziando chiaramente come il Torino sia stato penalizzato.