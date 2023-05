Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34ª giornata di Serie A: 6 gli squalificati, nessuno tra Verona e Torino

È stato pubblicato, come da programma, il comunicato del giudice sportivo in merito ai fatti e le partite svolte durante la 34ª giornata di Serie A. Tra gli squalificati non sono presenti giocatori né del Toro né del Verona, che dunque, a meno di infortuni, avranno tutti i giocatori a disposizione. Per quanto riguarda le ammonizioni è arrivata la sesta sanzione per Ricci, oltre che la seconda per Karamoh. Infine è stata chiusa per un turno la curva dell’Atalanta in seguito a “cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic”.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 34ª giornata

Calciatori espulsi

Una giornata da scontare: Pickel (Cremonese).

Calciatori non espulsi:

Una giornata a: Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Maehle (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan).