La squadra di Juric non vince tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino dalla partita contro il Bologna

In casa Toro si percepisce ancora tanta rabbia e delusione dopo il pareggio conquistato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Monza. Molta rabbia, ma non per il risultato conquistato o meglio, non solo. I granata faticano a digerire l’1-1 ottenuto contro gli uomini di Raffaele Palladino per i diversi torti arbitrali subiti. E anche grazie a un arbitraggio che Ivan Juric ha praticamente definito “scioccante” il Toro non è riuscito a vincere contro i brianzoli, nonostante fossero riusciti a passare in vantaggio grazie a una rete segnata da Antonio Sanabria. Infatti, poi Buongiorno e compagni hanno permesso al Monza di agguantare il pareggio con il gol messo a segno da Gianluca Caprari nei minuti finali del match. Così la squadra di Juric non è riuscita a vincere in casa, un fatto da sottolineare perché il Toro non riesce a vincere di fronte al proprio pubblico da davvero tantissimo tempo. Basti pensare che l’ultimo successo ottenuto dai granata nel proprio stadio risale al 6 marzo scorso, quando i piemontesi vinsero 1-0 contro il Bologna, una squadra che sta facendo un campionato positivo, con la rete che porta la firma di Yann Karamoh.

Torino: dopo l’Hellas Verona in casa dovrai affrontare la Fiorentina

È veramente troppo tempo che i granata non festeggiano una vittoria davanti al proprio pubblico. Per questo motivo, dopo la partita in trasferta contro l’Hellas Verona, quando i granata ospiteranno la Fiorentina scenderanno in campo con il coltello tra i denti andando a tutti i costi a caccia dei 3 punti. Una sfida che per il Toro non sarà affatto semplice, dato che affronterà un avversario complicato. Infatti, non è un caso che i viola si trovino in un’ottima posizione di classifica, sono in semifinale di Conference League e in finale di Coppa Italia. Però Juric non vuole distrazioni. Prima bisogna pensare solamente alla sfida del Bentegodi, poi ci si potrà focalizzare sulla Fiorentina con l’obiettivo di tornare a vincere allo stadio Olimpico Grande Torino. Un passo alla volta.