I granata sono giunti in pullman all’albergo dove soggiorneranno fino al 27. Presenti il nuovo acquisto e il portiere serbo

Il Torino, dopo la settimana trascorsa al Filadelfia, poggerà le basi della stagione 2024-2025 presso la località montana di Pinzolo. La squadra, quest’oggi, ha fatto il suo arrivo verso le ore 13 presso il Royal Olympic Hotel – precedentemente ha viaggiato in treno fino a Brescia – e già nel pomeriggio prenderà parte agli allenamenti diretti da Paolo Vanoli, al suo primo ritiro ad alta quota da allenatore del Torino. Tra i presenti il nuovo acquisto Saul Coco, per cui si attende l’annuncio ufficiale del suo approdo dal Las Palmas, e Vanja Milinkovic-Savic, rientrato in gruppo dopo le vacanze post Europeo. Assente Ivan Ilic, in procinto di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo.