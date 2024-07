Nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, inizia il ritiro di Pinzolo del Torino: ecco il programma della prima giornata

Inizia il ritiro di Pinzolo 2024 per il Torino. La squadra allenata da Paolo Vanoli, si è già allenata a partire dall’8 luglio al Filadelfia. Adesso però, è arrivato il momento del ritiro. I granata saranno in Trentino Alto-Adige da oggi, 17 luglio, fino al 27 luglio. Ecco il programma di giornata: partenza da Torino alle ore 8:30. Poi pranzo a Pinzolo e primo allenamento alle ore 17:30. Nel corso del ritiro, Vanoli potrà allenare e valutare gli ultimi giocatori che devono ancora rientrare dalle vacanze e che hanno preso parte a Euro 2024. In particolare Bellanova, Ilic e Milinkovic-Savic. Sono 2 le amichevoli che verrano giocate in Val Rendena: il 20 luglio contro la Virtus Verona (ore 17:00) e il 27 luglio contro la Cremonese (ore 16:00).