I leader non stanno aiutando Vanoli e nemmeno il colombiano, superato da Dybala nella classifica dei gol all time

“Adesso dovremo tare tutti qualcosa in più per il nostro capitano. Ognuno di noi deve dare un 110%, 120% per sopperire a quello che Duvan non potrà più regalarci”, diceva Paolo Vanoli ai suoi giocatori, al Filadelfia, nel bel mezzo della pausa per le nazionali, quando l’immagine del capitano, Duvan Zapata, dolorante e costretto a uscire in barella dal campo di San Siro, era ancora viva negli occhi dei suoi compagni. Pochi giorni dopo, gli esami strumentali avrebbero segnato il destino della stagione del colombiano e, in parte, il normale corso della prima stagione di Vanoli al Torino, che aveva nominato Zapata nuovo capitano dopo le partenze estive di Ricardo Rodriguez e Alessandro Buongiorno.

Manca la voglia di determinare

La notizia del forfait dell’ex Atalanta fino a fine stagione, avrebbe dovuto compattare il gruppo, facendo emergere qualità carismatiche fino a quel momento passate inosservate. “Vedrete che l’impegno sarà generale e il Toro almeno sul piano dell’applicazione e della voglia di migliorarsi non patirà più di tanto questa assenza”, assicurava Samuele Ricci. Ora, trascorso quasi un mese dalla notte del Meazza, si può dire che l’assenza di Zapata pesa eccome e non solo sul piano tecnico, come era prevedibile. L’immagine che la squadra di Vanoli ha lasciato di sé all’Olimpico è quella di un Toro insipido, passivo, senza “la voglia di determinare, di andare a fare gol”, come ha sottolineato lo stesso allenatore varesino nel post partita.

Toro, serve la risposta dei leader

Quella scossa che avrebbero dovuto dare i leader più silenziosi di questa squadra, al momento, si sta rilevando squillante, ritorcendosi però contro il Torino. Linetty e Masina, tra i giocatori più esperti e capitani in pectore, all’Olimpico si sono resi protagonisti di un errore che, di fatto, è costato la sconfitta. Una leggerezza, quella confezionata dai due, che ha poco a che fare il “gettare il cuore oltre l’ostacolo” a cui aspira chi continua a sbracciarsi ai margini dell’area tecnica. Nessuno può essere soddisfatto della risposta caratteriale di questo Torino. A partire da Vanoli, passando per chi scende in campo fino a Zapata stesso. Ironia della sorte, il ‘pasticciaccio’ fatale, in tema Halloween, ha anche permesso a Paulo Dybala di superare Zapata nella classifica all-time dei migliori marcatori della Serie A. E se questo è dare qualcosa in più…