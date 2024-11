Ecco dove vedere Torino-Fiorentina in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 3 novembre alle 15

Torino-Fiorentina si gioca domenica 3 novembre alle ore 15. Paolo Vanoli affronterà Raffaele Palladino. Granata che vogliono rialzarsi dopo il k.o. di Halloween contro la Roma. La Fiorentina, invece, è a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.