Adam Masina la scorsa stagione aveva fatto bene in maglia granata ma sono ormai troppi gli errori in questo inizio di stagione

Adam Masina la scorsa stagione era arrivato in granata a gennaio, in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione. Con Juric era riuscito sempre a far vedere buone qualità e portando esperienza nel reparto difensivo del Torino. Le sue ottime prestazioni, caratterizzate sempre da qualità, calma e pulizia avevano portato tutto il mondo granata, dalla società ai tifosi a ritenere l’acquisto del difensore marocchino per solo un milione un grandissimo affare. Dall’inizio di questa stagione però l’entusiasmo per il suo acquisto ha lasciato il posto nei tifosi a tante perplessità. Masina sembra un giocatore totalmente diverso rispetto allo scorso anno, sicuramente è relativamente scusato dal fatto che Vanoli ha un gioco meno difensivo di Juric e dalle partenze di Buongiorno e Rodriguez che erano due pilastri nella difesa granata. Anche al netto di queste “giustificazioni” però gli errori del numero 5 dei granata sono sempre più grossolani e gravi e costano molto alla squadra di Vanoli.

Masina: con Juric pilastro, errori madornali con Vanoli

Con Vanoli il difensore marocchino ha iniziato come titolare inamovibile, giocando tutte le partite da titolare. Dal punto di vista offensivo è anche riuscito a totalizzare tre assist in 10 presenze. Peccato che dal punto di vista difensivo stia lasciando sempre di più a desiderare, dopo l’errore a Verona infatti ieri non è riuscito a evitare il gol di Dybala, che aveva calciato da posizione sfavorevole e non era riuscito per nulla a tirare in maniera impeccabile. Il numero 5 dei granata ha provato con una scivolata molto scoordinata a togliere il pallone dalla porta ma lo ha solamente spinto in rete.