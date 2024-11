I granata nella partita di ieri non solo hanno perso ma non sono nemmeno riusciti a mettere in piedi una prestazione positiva

Contro la Roma di Juric il Torino non solamente ha perso 1-0 e non è riuscito nemmeno a giocare bene. Come contro il Como i granata hanno giocato una gara con troppe sbavature, solo che questa volta MIlinkovic-Savic non è riuscito a salvare la squadra di Vanoli. I granata son riusciti a concludere in porta solamente 4 volte contro le ben 9 della Roma, la squadra di Juric poi ha totalizzato il 58% del possesso palla contro il 42% dei granata, dato che era ancora peggiore nel primo tempo; infatti nei primi 45 minuti la squadra di Vanoli aveva avuto il controllo del pallone solamente per il 32% del tempo e la Roma il restante 68%. La sola statistica offensiva in cui i granata hanno fatto meglio della Roma sono i calci d’angolo 5 per il Toro e 3 per la squadra della Capitale. Il dominio della squadra di Juric si vede anche dai gol attesi: 0,63 per la Roma e 0,21 per il Toro.

Troppi errori: questa volta il Toro li paga

Contro la Roma il Toro ha per l’ennesima volta mostrato le sue disattenzioni difensive e, mentre contro il Como in più occasioni Milinkovic-Savic era riuscito a salvare la squadra, ieri non c’è stato verso e i granata hanno pagato per un errore clamoroso, anzi un doppio errore: infatti già quel retropassaggio suicida di Linetty che regala palla a Dybala era classificabile come errore disastroso, ma a quello si aggiunge anche un intervento terribile di Masina che non riesce ad evitare il gol in scivolata su un pallone rasoterra e piuttosto lento, che tutto era tranne che imprendibile. A completare questa azione difensiva c’è anche un’uscita non perfetta di Milinkovic-Savic che si fa saltare da Dybala. Ormai queste disattenzioni sono sempre di più e costano sempre più punti alla squadra di Vanoli. A partire da Masina che perde palla in area contro il Verona regalando il gol del 2-3 (partita comunque vinta dal Toro), passando per l’autogol di Coco contro il Cagliari che ha sancito la vittoria degli isolani, l’errore sempre di Coco che perde palla contro il Como regalando un’occasione pazzesca ai lariani, con l’estremo difensore granata che riesce però a respingere il tiro, fino al doppio errore di ieri sera di Linetty e Masina.