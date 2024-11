Il Toro ieri ha disputato una gara molto negativa contro la Roma, il solo a salvarsi dei granata è Njie che è entrato bene

Partita assolutamente da dimenticare per il Toro di Vanoli quella persa ieri contro la Roma di Juric per 1-0. Tra le pochissime cose positive viste ieri però c’è sicuramente la prestazione di Alieu Njie che, dopo aver scoperto l’emozione di segnare in Serie A contro il Como, ha cercato di ripetersi. Contro i giallorossi il numero 92 è entrato all’intervallo al posto di Gvidas Gineitis e, sebbene non sia riuscito ad incidere a livello di risultato, la sua prestazione è stata certamente positiva.

Di Njie l’occasione più importante

Il classe 2005 infatti è entrato con grinta con la voglia di fare la differenza e, nonostante la brutta prestazione della squadra non lo abbia aiutato, ha fatto registrare buone statistiche. Ha totalizzato 20 tocchi, vinto 2 uno contro uno e vinto ben 3 duelli aerei su 4. Njie è anche riuscito a calciare in porta in un’occasione , ma ha trovato l’ottima opposizione del portiere della Roma, Svilar (questa è stata l’occasione più grande costruita dal Torino). Queste sono tutte statistiche di grande livello se si pensa che chi le ha fatte registrare non ha nemmeno 20 anni.

Njie avrà spazio con Zapata infortunato

Alieu Njie ha iniziato la stagione con la prima squadra, con Vanoli che se lo è sempre portato in squadra, quando non era infortunato, e spesso gli ha concesso spezzoni di gara, specialmente quando la partita era messa male e serviva attaccare energicamente. Il 19enne è sempre entrato con l’atteggiamento giusto e Vanoli lo ha spesso elogiato. Il suo ottimo atteggiamento ha portato il tecnico italiano a concedergli più minuti e ora lo svedese sta iniziando a scalare le gerarchie. Infatti ormai, se la coppia davanti è fissa Adams-Sanabria il giovane sembra abbia ormai superato Kramoh agli occhi di Vanoli. Ora con la pesante assenza di Zapata l’attaccante numero 92 avrà più spazio per dimostrare le sue qualità e crescere nel migliore dei modi.