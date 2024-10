Il patron granata ha fatto visita alla squadra e al tecnico durante l’allenamento in vista del prossimo match con il Como

Il presidente Urbano Cairo, dopo mesi di lontananza dalle vicende che riguardano il Torino, ha fatto visita quest’oggi alla squadra, impegnata in allenamento sul terreno del Filadelfia in vista del prossimo match contro il Como. I granata, reduci da quattro k.o. consecutivi, stanno attraversando un momento di difficoltà. Per questo motivo, Cairo ha tenuto un discorso alla squadra e ad alcuni giocatori, prima di confrontarsi con l’allenatore Paolo Vanoli.