Perso capitan Zapata, rientra il capitano del Cile: il ‘Toqui’ ha tanto da farsi perdonare, a partire dal confronto con Fabregas

Con 9 gol subiti nelle ultime 3 partite, è impossibile nascondere la polvere sotto al tappeto. La difesa del Torino si è depauperata molto più di quanto si potesse immaginare lo scorso 30 agosto. La dirigenza granata ha sostituito il figliol prodigo Buongiorno, il capitano Rodriguez e l’affidabile Djidji con il solo Coco, presente già dal primo giorno di scuola, mentre Walukiewicz e Maripan si sono aggiunti a lezioni avanzate. Il ritardo, specialmente nel caso del cileno, si è riflesso in una condizione fisica da recuperare e in un successivo spaesamento nei meccanismi difensivi, culminato nell’irruenza con cui Maripan ha compromesso la partita a San Siro.

Maripan, dal rosso a capitano della ‘Roja’

Era il 20’ di una serata poi rivelatasi drammatica ben oltre il mero risultato sportivo, poiché la vera sconfitta per il Toro di Vanoli si è materializzata intorno all’80’, quando Zapata ha dovuto lasciare il campo a Karamoh, per rientrare chissà quando. A Cagliari non è bastato l’acuto sudamericano di Sanabria, con tanto di dedica all’amico costretto a osservare i suoi buttarsi via in quattro minuti da un lussuoso, quanto freddo, salotto di casa. Ad alimentare quel calore tutto latino, insieme a ‘Tonny’, venerdì sera ci sarà anche Maripan, che ha scontato la squalifica e nel frattempo ha coronato il sogno di indossare la fascia da capitano della sua nazionale nelle ultime due sfide del Cile contro Brasile e Colombia, partita, quest’ultima, per cui Zapata avrà tifato da lontano.

Maripan e Fabregas ex compagni al Monaco

Nessun rancore, visto che il Toro si è promesso di battagliare anche per chi, da qui a fine stagione, sarà escluso da ogni confronto. La situazione, però, è preoccupante, soprattutto per la fragilità difensiva. Una debolezza, in termini di reparto, che si spera possa avere un’inversione grazie all’apporto di chi è già caduto in un vizio bello e buono e ha molto da farsi perdonare. Recuperate le energie dai voli intercontinentali, Vanoli potrebbe affidarsi al ‘Toqui’ contro il Como dell’amico Cesc, con cui ha condiviso 33 contese nel periodo monegasco tra Ligue 1, Coppa di Lega e Coppa di Francia, con una spruzzatina finale di Europa League. Un’esperienza in comune, ora però divisi: uno in panchina, a sorprendere giornata dopo giornata dopo una promozione, l’altro, Maripan, chiamato a infondere leadership nel Toro e a frenare l’emorragia di gol.